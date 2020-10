En større redningsaktion er netop nu i gang i Limfjorden ved Nykøbing Mors.

Her er en jolle blevet fundet drivende rundt ud for Langelinie med motoren tændt.

Derfor har man sendt en helikopter på vingerne og en båd i vandet og er i gang med en formodet redningsaktion i området.

Cirka klokken 19 er Midt- og Vestjyllands Politi ude og opfordre borgene til at søge væk fra området.



'Dette grundet Covid-19 og for at give politiet ro til at lede eftersøgningen,' skriver de i tweetet.

Eftersøgningen, som både politi og Nordjyllands Beredskab tager del i, og som ledes af den danske eftersøgnings- og redningstjeneste Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), har været i gang siden i eftermiddag.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen, oplyser de på Twitter.

Ifølge TV Midtvest har jollen drevet rundt siden klokken 14.30. Først kort før klokken 18.00 modtog politiet dog en anmeldelse om sagen.

B.T. følger sagen.