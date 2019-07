Et forældrepar slog alarm, da deres søn ikke vendte hjem efter en sejltur mandag aften på Ringkøbing Fjord.

En redningshelikopter leder mandag aften efter en ung, tysk mand på Ringkøbing Fjord. Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Manden sejlede ud i en jolle på fjorden mandag klokken 14.

Da han ikke kom hjem til aftalt tid klokken 19, blev hans forældre bekymrede, og de meldte ham senere savnet.

Vagthavende officer Claus Elberth fra Forsvarets Operationscenter oplyser, at den unge tysker er vant til at færdes til søs.

- Han er i god form, er en erfaren sejler og svømmer og er uddannet livredder.

- Og så plejer han ikke at udeblive, når han har en aftale om at komme tilbage til land på et bestemt tidspunkt, siger Claus Elberth.

Forsvarets Operationscenter modtog anmeldelsen om mandens forsvinden omkring klokken 20.30. Klokken 22 var han endnu ikke fundet.

Det er ikke lykkedes Forsvaret at få kontakt til andre skibe i området, der kan bistå med eftersøgningen, fortæller den vagthavende officer.

- Det er formentlig fordi, der ikke er nogen både i nærheden så sent om aftenen.

/ritzau/