En redningshelikopter fra Flyvestation Skrydstrup leder lige nu efter nødstedte i Vejle Fjord.

Det sker, efter en nødraket er blevet sendt op, oplyser Forsvarskommandoen og Sydøstjyllands Politi.

»Vi er ved at undersøge, om der er nogen, der er i nød, eller om den er blevet skudt af for sjov,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Torben Wind.

Politiet har fået to af hinanden uafhængige anmeldelser om nødraketten, og derefter er anmeldelsen blevet sendt videre til Forsvarskommandoen, der modtog anmeldelsen fra politiet klokken 20.27.

»Vi undersøger området, indtil vi har fundet ud af, om der er nogen, der er i nød,« siger Søren Lindhardt, pressevagt ved Forsvarskommandoen.

Søren Lindhardt kan ikke oplyse, hvad straffen for at sende en nødraket op uden grund er. Men hvis det viser sig, at den eller de personer, der har sendt den op har gjort det uden grund, kan det ske, at vedkommende må betale for, at helikopteren har været i luften.

