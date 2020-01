En mand fra Litauen er i kritisk tilstand, efter at han blev ramt af redskab, der bruges til at opsamle roer.

Ved middagstid onsdag blev redningsmandskab og en helikopter sendt ud til et landbrug i Storvorde i Nordjylland.

Her var en 34-årig mand kommet til skade, da han blev ramt af et redskab - en slynge - der bruges til at samle roer op.

Det skriver TV2 og Ekstra Bladet.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at manden er i kritisk tilstand.

Han er fra Litauen, og de pårørende i hjemlandet er ikke blevet underrettet om den alvorlige ulykke.

Manden er bragt til Aalborg Universitetshospital med helikopter.

Ulykken skete, mens den 34-årige var på arbejde, hvorfor Arbejdstilsynet nu skal undersøge de nærmere omstændigheder.

Ifølge TV2 skete ulykken hos virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter.

/ritzau/