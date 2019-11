En personbil og en lastbil er kørt frontalt sammen nær Ribe. En 45-årig kvinde er kommet til skade.

Der har søndag aften været et frontalt sammenstød mellem en personbil og en lastbil på Haderslevvej ved Seem nær Ribe.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

En 45-årig kvinde fra Esbjerg er kvæstet, og hendes tilstand er kritisk.

Hun blev efter ulykken hentet af en helikopter og bragt til behandling.

- Ulykken skete angiveligt i forbindelse med en overhaling. Men hvem der foretog overhalingen, ved jeg endnu ikke, siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Ulykken skete kort før klokken 19. Redningsmandskab arbejdede efterfølgende på at frigøre den tilskadekomne, der var fastklemt i sin bil.

Haderslevvej er klokken 21 stadig spærret for trafik på ulykkesstedet, hvor en bilinspektør arbejder for at fastlægge, hvordan sammenstødet skete.

Den kvæstede kvindes pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/