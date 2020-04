En NATO-helikopter er forsvundet over havet mellem Grækenland og Italien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Helikopteren opererer fra et canadisk skib, som er en del af et NATO uddannelsesforløb skriver New York Times.

Man formoder, at der er tre personer ombord på helikopteren.

Græske myndigheder siger, at de ikke er blevet bedt om at hjælpe i eftersøgningen, fordi det områder man gennemsøger er langt fra det græske fastland, skriver AFP.

Opdateres...