Klokken 16.51 modtog politiet en anmeldelse fra en livredder på stranden ved Søndervig i Vestjylland.

Holstebro. Politiet indstiller søndag først på aftenen aktionen på stranden i Søndervig i Vestjylland, hvor en mandlig svømmer angiveligt blev set i havsnød.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- Ingen fundet - helikopteren har gennemfløjet området flere gange, og politi samt livreddere har forhørt alle på stranden, om man savnede en person. Ingen meldt savnet, lyder det i tweetet.

Meldingen gik ellers tidligere på, at en livredder havde set en mand i havsnød.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.51, og helikopteren blev herefter sendt ud over området.

- Vi har også folk ude på stranden for at spørge samtlige gæster, om de mangler en person. Det kan jo også være, at personen er afsted på stranden alene, lød det fra vagtchef Bjarne Askholm.

Søndervig ligger ved Vesterhavet. Det er godt 12 kilometer vest for Ringkøbing.

Også på Bornholm har en af Forsvarets helikoptere været i luften.

Midt på eftermiddagen modtog Bornholms Politi en anmeldelse om en kæntret gummibåd ved Dueodde på Bornholms sydspids.

Efter en indsats på et par timer først på aftenen, har man dog ikke fundet personer i nød, og aktionen blev derfor afsluttet, oplyser Forsvaret på Twitter.

/ritzau/