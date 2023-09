Politiet måtte skyde to gange mod dækkene for at stoppe en stjålet varevogn, der blev jagtet af politiet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Biljagten startede i Aalestrup og endte i Viborg. Knap 30 kilometer.

Den stjålne varevogn kørte med høj fart gennem Viborg og har også påkørt flere biler, herunder patruljevogne.

Ingen personer er kommet til skade.

I forbindelse med sagen har politiet anholdt to personer.

Politiet kan ikke oplyse, hvilken fart de anholdte har kørt med – eller om nogen har været i fare i forbindelse med kørslen.

De anholdte skal nu til afhøring, og politiet skal dermed have et overblik over sagen. Herunder hvorfor de to personer stak af, og hvad der har været i varevognen.

Afsluttende oplyser politiet, at der er ro på situationen.

Men man er til stede i Skottenborg i Viborg for at undersøge hændelsen nærmere.