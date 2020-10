Ældre fra 98 år til 70 år blev forsøgt narret i telefonen til at yde lån til deres barnebarn.

"Hej mormor! Kan du gætte, hvem det er?"

Det var den typiske besked, som et stort antal ældre flere steder i landet fik i løbet af et halvt år, da de tog telefonen.

Opkaldene kom fra bedragere, mener anklagemyndigheden, som fredag har præsenteret Retten på Frederiksberg for en ny stor sag om grov udnyttelse af folks tillid.

I alt 657 gange forsøgte en trio ifølge tiltalen fra Københavns Politi at narre de ældre til at tro, at de havde et barnebarn, et oldebarn eller en nevø i røret. De havde brug for penge til at købe en bil, lød det typisk.

11 gange lykkedes det at bedrage ældre, der gerne ville hjælpe et ungt familiemedlem i knibe. De betalte mellem 15.000 og 287.000 kroner.

Nogle gange blev store kontantbeløb hentet hjemme hos de ældre, andre gange blev der via banken overført penge, fremgår det af anklageskriftet, som specialanklager Kirsten Marie Fog Pedersen læser op.

- I forening har de høstet et betragteligt udbytte i form af de ældres opsparing, siger hun i retsmødet.

Ofrene er fra Odense, Fredericia, Glostrup og andre steder. Mange er i 80'erne. Den ældste er 98 år. Planen er, at de skal vidne i retten om, hvad der blev sagt og gjort. En del afhøringer vil foregå per video, så de undgår en lang rejse til Frederiksberg.

Det samlede udbytte blev 911.000 kroner, og desuden er der rejst tiltale om forsøg på at score yderligere 642.000 kroner.

Tre er blevet tiltalt. En mand på 32 år og kvinde på 24 år. De har en overgang været kærester, bliver det oplyst. Han, en spinkel mand klædt i sort tøj, sidder for det meste med korslagte arme. Hun ser tynget ud. Den tredje tiltalte er en 25-årig mand, der er uddannet murer.

Alle tre nægter sig skyldige i groft bedrageri. Kvinden tilstår imidlertid syv gange at have begået hæleri.

- Har hun været klar over, hvad der foregik? Det bliver det centrale spørgsmål, siger kvindens forsvarer, advokat Louise Bott Traberg Smidt, om de kommende mange retsmøder.

Den 25-årige murer afviser, at han nogensinde har kontaktet de ældre. I øvrigt kræver han erstatning af det tidligere kærestepar for beløb, som han mener at have til gode hos dem, oplyser hans forsvarer, advokat Bjørn Caning.

Den sortklædte mand har været varetægtsfængslet i mere end et år. Begrundelsen er, at der er risiko for, at han igen begår bedrageri, hvis han sættes på fri fod. Dommen ventes sidst i november.

I et stort antal tilfælde har de ældre, der ufrivilligt er blevet kontaktet, afvist at betale.

En af dem havde en særlig god grund til hurtigt at gennemskue fuphistorien. Hendes barnebarn er 15 år, har ikke kørekort og kan derfor ikke have brug for en ny bil.

I andre tilsvarende straffesager om bedrageri via telefonen har ofrene for eksempel været psykisk handicappede på bosteder. Svindlere har udgivet sig for at være fra politiet, fra Nets eller andre med autoritet.

/ritzau/

/ritzau/