'Vi hjælper gerne! Vi ønsker, at I har en god oplevelse i byen, og at I kommer sikkert hjem'.

Med de ord afsluttede Heine Kim Stick, der er natportier på hotel Helnan Phønix i Aalborg, et Facebook-opslag i sidste uge.

I opslaget sætter han fokus på tryghed i nattelivet – og at der er hjælp at hente.

Det ønsker han at videreformidle til så mange som muligt oven på den tragiske sag om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

'Som natportier på et hotel i Aalborg og forælder vil jeg på det kraftigste anbefale de unge i nattelivet (og jeres forældre) til at huske på, at flere hoteller i centrum er døgnåbne. Det samme gælder selvfølgelig i landets øvrige større byer'.

'I har derfor altid mulighed for at få hjælp til at bestille en taxa, få opladet jeres telefon, låne vores telefon og ringe til familie eller venner, måske endda nyde en varm kop kaffe, mens I venter', skrev han.

I skrivende stund er opslaget blevet delt mere end 36.000 gange og har fået over 800 kommentarer.

Over for B.T. forklarer Heine Kim Stick, at han ikke normalt skriver opslag på sociale medier – men samtidig er han ekstremt berørt over sagen, der har rystet hele Danmark.

»Jeg er selv forælder, og om nogle år skal jeg selv sende dem i byen. Grundlæggende handler det om, jeg gerne vil være med til at bidrage til et sikkert natteliv. Det handler om helt almindelig medmenneskelighed.«

Og reaktionerne er udelukkende positive, hvilket Heine Kim Stick sætter pris på:

»Det er ekstremt overvældende. Det (opslaget, red.) er sket på en tragisk og ulykkelig baggrund, men jeg håber, opslaget bliver bragt videre til folks kære, og at folk taler om et trygt natteliv.«

»Det må være en helt naturlig interesse, og jeg mener, vi alle har et ansvar for det. Vi skal hjælpe hinanden.«

Flere steder i landet var der søndag fakkeloptog i respekt Oliver Ibæk fra Vejle, der formodes at være druknet i Aalborg - samt for Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg - og som lørdag er blevet bekræftet dræbt. Foto: Claus Fisker Vis mere Flere steder i landet var der søndag fakkeloptog i respekt Oliver Ibæk fra Vejle, der formodes at være druknet i Aalborg - samt for Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg - og som lørdag er blevet bekræftet dræbt. Foto: Claus Fisker

Heine Kim Stick fortæller også, at nogle folk er blevet overrasket over budskabet.

»Helt konkret er jeg hamrende ærgerlig over, at der ikke er flere, som ved, de kan komme forbi. Sommetider kommer folk og spørger om hjælp, og det skal de også gøre. Alle, også virksomheder bør engagere sig i det omfang, de kan.«

»Det er det, jeg vil sige med mit budskab.«

Over for DR Nyheder siger Kristian Nørgaard, der er politisk direktør i HORESTA, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, at han er glad for debatten om tryghed i nattelivet. Det er også en del af deres ansvar som brancheorganisation:

»Alt, vi som branche kan hjælpe til med, gør vi selvfølgelig gerne,« siger han til mediet.