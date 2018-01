2012 var udset til at blive et skønt år for Heidi og Glenn Mensel, der skulle giftes i kirke. Men på tragisk vis omkom den kun 37-årige Glenn Mensel i en flyulykke på sin polterabend. Nu er parrets forretning 'Guldsmed Mensel' i Kolding Storcenter gået nedenom og hjem.

Det skriver jv.dk.

Parret åbnede forretningen i 2004, samme år de blev borgerligt viet, men nu har Heidi Mensel besluttet at begære den konkurs.

»Efter at have haft det svært i en periode oplever man et stærkt svigtende julesalg, og man ender så med at træffe beslutningen om at få indgivet en konkursbegæring,« siger kurator.

På Guldsmed Mensels Facebook-side skriver indehaveren selv:

'Kære kunder og følgere. Vi har desværre måtte lukke forretningen, da vi den 22 januar 2018 gik konkurs. Butikken er derfor indtil videre lukket, men vi arbejder på højtryk, for at finde en løsning med salg af butikken og aktiver hurtigst muligt. Så snart vi ved mere hører I herom. De bedste hilsner Heidi Mensel.'

Heidi Mensel har tre børn, som hun fik med Glenn, og det har været en stor opgave at være alenemor og forretningsdrivende, hvilket også fremgår af forretningens hjemmeside.

'Tiden efter ulykken og tabet af Glenn har været rigtig svært for hende. Alene mor til 3 og egen butik i Kolding Storcenter en næsten umenneskelig opgave, men Heidi er en stærk fighter og børnene samt hendes passion for smykker holder modet oppe. Sorgen er nu lagt bag Heidi. Hun har lært meget igennem sorgprocessen, men de 3 børn har givet hende glæden til livet igen. Heidi er atter tilbage i Guldsmed Mensel, hvor hun elsker at servicerer hendes kunder.'

Tragisk polterabend

På Glenn Mensels polterabend havde hans kammerater arrangeret en tur i et kunstfly. Brudgommen omkom ombord, efter flyet styrtede i jorden på Flyvestation Skrydstrup, efter det var kommet for tæt på nogle træer, mens piloten udførte luftakrobatik.

Piloten, der var tiltalt for uagtsomt manddrab, blev idømt tre måneders betinget fængsel samt frakendt retten til at gøre tjeneste på et luftfartøj i byretten.

»Jeg er tilfreds med dommen. det, der var det vigtigt for mig, var, at han blev dømt for uagtsomt manddrab. Hvad strafudmålingen blev har ikke betydning for mig,« sagde Heidi Mensel til BT, da dommen i byretten faldt i 2014.

»Det værste var, da de talte om Glenns obduktionsrapport. Det fik mig lige til at knække sammen. Det var jeg ikke forberedt på, og jeg regnede ikke med, at de gik så meget i detaljer,« lød det fra Heidi Mensel efter dommen faldt.

Hun var dog ikke tilfreds med at piloten fortsat kunne få lov til at drive flyveskole

Piloten, der under hele forløbet har nægtet sig skyldig, valgte at anke dommen til Vestre Landsret, som stadfæstede byrettens dom i juni 2015.