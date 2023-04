Lyt til artiklen

Hvem planlagde at lokke tre mænd i et dødeligt baghold på parkeringspladsen foran Meny i Kalundborg i åbningstiden?

Svaret er der stor uenighed omkring. Samtidig har utilfredsheden over politiets efterforskning, vokset sig stor.

»Jeg mener ikke, efterforskningen har levet op til det, man burde forvente.«

»Politiet tager fejl i den her sag.«

Så kontant indledte forsvarsadvokaterne Peter Secher og André Rouvillain deres procedurer fredag ved retten i Holbæk.

Her sidder to mænd, der er tidligere medlemmer af gadebanden LTF, tiltalt for at have planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i at have begået et dobbelt hævndrab foran dagligvarebutikken Meny i Kalundborg 17. november 2020. Et par uger inden var et LTF-medlem blevet kidnappet og mishandlet af rivalerne i Sydkystgruppen.

Begge mænd har hele vejen igennem nægtet sig skyldig og fortalt, at de længe før dobbeltdrabet havde meldt sig ud af LTF.

Det helt store bevistema i sagen har været to såkaldte krypterede Sky-telefoner. Det er nemlig fra disse, at politiet mener, at de koldblodige drab er blevet nøje planlagt, og anklagemyndigheden er ikke i tvivl om, at telefonerne har tilhørt de to tiltalte.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

»Det er ikke 'måske' deres telefoner. Det ER deres telefoner,« slog anklager Anja Lund Liin fast under sin procedure.

Blandt andet har anklageren henvist til en række chatbeskeder, der indeholdt så personlige oplysninger, at det kun kunne knyttes til de tiltalte. Derudover har hun dokumenteret et mastekort, hvor man har kunne se, at telefonerne et utal af gange er blevet registreret i samme områder, som de tiltalte har befundet sig.

Men ifølge Peter Secher, der er forsvarer for den 31-årige, tager anklagemyndigheden helt fejl.

»Det er bemærkelsesværdigt, at politiet ud af 19.500 beskeder fra den her telefon kun har kunnet grave to beskeder frem, som min klient helt sikkert har skrevet. Det er et spinkelt grundlag at sige, at det er ham, der har skrevet alle beskeder,« understregede han.

Den 31-årige har i retten forklaret, at han har haft skrevet nogle beskeder fra Sky-telefonen, men at det ikke var hans. Derimod var det en, han lånte af andre.

Derfor henledte Peter Secher hurtigt opmærksomheden mod et familiemedlem til den 31-årige. Familiemedlemmet er nemlig ifølge politiet fortsat et ledende bandemedlem i LTF.

»Det skriger til himlen, at han må have været en oplagt kandidat,« forklarede Secher med henvisning til episoden om det kidnappede LTF-medlem.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

Familiemedlemmet har ad flere omgange kørt den tiltalte til bopælen i Hellerup, til sommerhuset i Nordjylland og til og fra Aalborg og Københavns Lufthavn.

Derfor mente forsvarsadvokaten heller ikke, at det var underligt, at telefonen var blevet registreret i de områder.

Netop mastekortet er også blevet heftigt kritiseret af André Rouvillain, der er forsvarer for den 33-årige tiltalte.

»Der er utallige eksempler på, at det strider mod hinanden. Man påstår noget, der er decideret usandt. Det synes jeg ikke er en objektiv og loyal efterforskning af den her sag,« slog han fast.

Han henviste blandt andet til, at hans klient har været i Silkeborg på tidspunkter, hvor telefonen er blevet registreret i Greve, ligesom at telefonen er hoppet på en mast, som anklageren har dokumenteret var omkring den tiltaltes kærestes bopæl.

»Men der ligger et hav af master tættere på den bopæl,« understregede Rouvillain og fortsatte:

»Den Sky-telefon har ikke været i lommen på min klient. Der er alt for mange uoverensstemmelser.«

Sagen fortsætter 2. maj, hvor der falder dom.

