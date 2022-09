Lyt til artiklen

Det har været en hektisk morgen i Viborg. Den startede nemlig ud med en biljagt, hvor seks politivogne var involverede.

Det skriver tvmv.



En Mercedes i den dyre ende blev stjålet fra en bilforhandler tidligt i morges, lyder det fra Lars Even, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.



Klokken 5.00 stryger han afsted i fuld fart, og herefter bliver det svært for de seks politivogne at indhente biltyven, da GPS-signalet er forsinket.

»Problematikken er, at der er forsinkelse i signalerne, så vi har ikke haft en liveplacering af bilen. Vi ser bilen et par gange, og ellers forsøger vi at placere os forskellige steder,« siger vagtchefen.



Efter en halv time vælger politiet at afslutte biljagten af sikkerhedsmæssige årsager:



»Både fordi, at vi kan se, at bilen kører rigtig stærkt – også på de små veje – og i henhold til morgentrafikken: simpelthen for ikke at ryge ind i et færdselsuheld,« siger han.

Men ikke nok med det.

Biltyven efterlader den stjålne Mercedes og stjæler med stor sandsynlighed en rød traktor, fortæller vagtchefen. Bilen er fundet på en tilfældig adresse ved Løgstrup. Politiet leder stadig efter manden og den røde traktor.



Har du oplysninger om sagen, så kontakt politiet på 114.