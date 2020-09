Tre havørne blev for en uges tid siden fundet døde på Tåsinge ved Fyn. Nu er det blevet bekræftet, hvad der er sket med dem.

Det slår Fyns Politi fast i en pressemeddelelse.

Fuglene er blevet forgiftet lyder det.

De i alt tre havørne, en voksen og to unger, blev fundet for godt en uge siden døde under en rede på Tåsinge.

Efter undersøgelse viser det sig nu, at fuglene, som formentlig har været døde i nogle uger, er blevet forgiftet med stoffet Cabofuran.

Det er et pesticid, som hører under gruppen carbamater.

Den pesticicdart forårsager lammelse i musklerne, og det er formentlig det, der har slået de tre havørne ihjel.

Det er ikke første gang i år, at en havørn er død med Cabofuran-forgiftelse, skriver politiet.

»Der blev tidligere i år fundet både en rød glente og en havørn i det samme område - begge fugle var døde og også her viste undersøgelserne, at fuglene var blevet forgiftet med Carbofuran,« lyder det.

Fyns Politi er i gang med undersøgelser af havørnenes død.

Derfor vil man gerne høre nærmere fra personer, der kan have set eller hørt noget.

Fyns Politi oplyser, at man kontakte dem på 114.

Tidligere har Dansk Ornitologforening været ude og kalde de døde havørne for 'uacceptabelt'.

»Det er fuldstændigt uacceptabelt. Det har ikke sin gang på jorden, at man på den måde forgifter dyrelivet,« sagde Kim Skelmose, leder af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn' om fundene.

Havørnen blev udryddet i den danske natur sidst i 1800-tallet, men etablerede sig igen i 1996 som dansk ynglefugl.

I dag er der over 100 ynglepar rundt i Danmark.

Sydfyn, Lolland, Falster og Sydøstjylland er kerneområdet for havørnene.