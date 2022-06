Lyt til artiklen

Sydjyllands Politi er sammen med EOD i øjeblikket til stede ved Aabenraa Havn.

Her får de assistance af mineryddere, og området er derfor afspærret.

Det skyldes, at politikredsen har fået en anmeldelse om noget, der kan have været en mindre eksplosion, og at der var fundet en mistænkelig genstand, der kunne være en mine.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ammunitionsrydningstjenesten EOD blev derfor straks kontaktet og kunne ud fra et foto af den fundne genstand ikke afvise, at der kunne være tale om en mindre granat.

Genstanden er dog nu blevet undersøgt, og det forlyder, at den ikke er farlig.

Der var i stedet tale om en ufarlig genstand, en gammel fedtpistol. Mandag eftermiddag var der fra byggepladsen også blevet anmeldt fund af en mulig mine.

Den genstand kunne EOD dog ud fra et foto hurtigt identificere som et stykke rustent landbrugsværktøj.

Anmelderne rapporterede dog, at de havde oplevet noget, der kunne være en eksplosion under vandet i forbindelse med tirsdagens fund.

Byggepladsen og et stykke af havnebassinet er derfor spærret af, indtil havnebunden kan undersøges nærmere af EODs dykkere.

Derfor er der fortsat spærret af på stedet, hvilket formentlig vil vare til i morgen, oplyser politiet.