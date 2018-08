Den helt nye søhavfrue i Kolding har mistet hovedet. Skulpturen, der sidder på Slotssøen i Kolding, har i løbet af natten til onsdag på mystisk vis mistet hovedet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den gyldne skulptur dukkede op på Slotssøen i Kolding fornylig og er et indslag i forbindelse med byens Kulturnat.

Havfruen har vakt stor debat på de sociale medier, og nu er der tilsyneladende en ukendt gerningsmand, der har taget sagen i egen hånd.

'Overfodret havfrue. Synes, de skulle smide hende i vandet igen, så hun kunne få noget motion.'

'Jeg synes, det er fedt lavet. Alt behøver ikke være perfekt, så en frodig havfrue er sgu da genialt.'

Sådan lød et par af kommentarerne på Facebook, da den runde dame var blevet afsløret.

Kunstneren Erik Valter glædede sig dengang over den megen debat og sagde til B.T.:

»Det er derfor, jeg har lavet den. Det var det, der var hele formålet. Min tanke var, at vi jo ikke alle er perfekte. Skulpturen er, som man kan se, lidt rund i det og lidt ældre. Så jeg lavede den for at slå et lille slag for, at vi ikke er perfekte.«

»At vi er gode nok, som vi er, selvom vi er lidt rundere i det eller er blevet lidt ældre.«

