Det var en ukrudstbrænder, der lørdag var årsag til, at der gik ild i et stråtækt hus ved Mossø vest for Skanderborg lørdag aften.

I dag er der intet tilbage af huset.

- Huset er fuldstændig udbrændt. Det eneste, der blev reddet, er en nærliggende garage, siger Sune Andersen, der er indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

Brandfolk fra Skanderborg, Hørning og Aarhus kæmpede i flere timer med flammerne før, der ved 21.30-tiden blev meldt ud, at branden var under kontrol.

Herefter ventede der dog stadig flere timers arbejde for brandfolkene.

- Vi var færdig klokken 01.00, og så havde vi brandvagter på til 04.00. Det er et hold, der holder derude og observerer, så vi er sikre på, at branden er slukket, siger Sune Andersen.

Allerede tidligt lørdag kunne politiet konstatere, hvor branden var opstod.

- Branden er startet ved en ukrudtsbrænder. Dem skal man simpelthen passe på med. Det er knastørt i øjeblikket, og er man uopmærksom et øjeblik, kan det gå galt, sagde vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, til TV2 Østjylland lørdag.

Indsatsleder Sune Andersen uddyber:

- Der skal ikke meget til, før der går ild i vegetationen. Man får varmet noget op, der måske har forbindelse til træværk eller andet brandbart. Der kan let være små gløder, der ligger rundt om i vegetationen, som man ikke lige opdager, siger Sune Andersen.

Hverken mennesker eller dyr kom noget til ved branden.

Ifølge Østjyllands Brandvæsen sker det jævnligt, at ukrudtsbrændere er årsag til, at der opstår brand.

- Det kan for eksempel være, hvis man kommer for tæt på en træbeklædning eller stålbeklædning. I hulrum kan der gemme sig spindelvæv og tørre blade. Her kan ilden let få fat, siger Sune Andersen.