Han var hjemmehjælper for den 60-årige kvinde - og havde samleje med hende. Alligevel mente retten ikke, at det var ulovligt.

Sådan lød afgørelsen torsdag eftermiddag ved byretten på Frederiksberg, oplyser anklager Nanna Werther fra Københavns Politi til B.T.

Her fik den 45-årige hjemmehjælper rettens ord for, at der ikke var tale om grov udnyttelse af den 60-årige kvindes plejemæssige afhængighed af ham, da han valgte at have samleje med hende.

Anklagemyndigheden havde ellers nedlagt påstand om op til et års fængsel, ligesom manden skulle frakendes retten til at arbejde som social- og sundhedsassistent.

Men den påstand afviste retten.

Selv nægtede hjemmehjælperen sig skyldig. Han påpegede samtidig, at samlejet var frivilligt og foregået med gensidigt samtykke. Til gengæld lagde han i retten ikke skjul på, at samlejet nok ikke skulle være sket.

»Det burde ikke være sket. Jeg vidste ikke, det var ulovligt, men jeg kunne godt se, at det var moralsk forkert af mig,« sagde han.

Retten lagde ifølge anklageren vægt på faktummet i paragraf 220 omkring »groft misbrug af en persons behandlings- eller plejemæssige afhængighed. Her fandt retten ikke, at kvinden havde et behandlings- eller plejemæssigt behov. Dermed var der heller ikke tale om et groft misbrug af kvindens afhængighed til ham.

Manden var ansat til at yde praktisk hjælp og omsorg hos blandt andre den 60-årige kvinde.

Hændelsen skete 18. marts i forbindelse med hans arbejde som udkørende hjemmehjælper.

Her var han på kvindens adresse tre gange den pågældende dag. Første gang var blot et hurtigt besøg, hvor han konstaterede, at kvinden sad i kørestol og virkede beruset.

Anden gang dukkede han op grundet et nødopkald fra kvinden. Hun var faldet ud af sin kørestol og virkede ked af det. Det fik hjemmehjælperen til at hjælpe hende ind i sin seng i soveværelset, hvorefter han krammede og kyssede hende.

Herefter spurgte han hende, om han ikke måtte komme forbi senere, så de kunne »hygge.« Noget som hjemmehjælperen påstod, hun havde indvilget i.

Og ved tredje besøg fandt samlejet sted.

Undervejs gav kvinden udtryk for, at det gjorde ondt, og han forklarede derfor, at han gik ud efter noget margarine i kvindens køkken, som han kunne smøre sin penis med.

