En 30-årig mand fra Aalborg er mandag blevet fængslet i en sag om store mængder af børneporno.

Da politiet tilbage i februar 2020 ransagede mandens bopæl, fandt de 3.594 fotografier og 8.326 film, der alle indeholdte børnepornografisk materiale.

»Og 83 af billederne og 262 af filmene var i den værste kategori, hvor børn udsættes for tvang, vold eller tortur,« forklarer anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi til B.T., og sætter ord på mængden af filer:

»Det er voldsomt. Det er rigtig store mængder i forhold til, hvad man generelt ser.«

Siden anholdelsen for to år siden har politiet undersøgt både en computer, en telefon, en ekstern harddisk og flere andre 'databærende medier', der tilhørte manden.

Der blev fundet over 10.000 filer med børnepornografisk indhold hos den 30-årige mand, der fredag blev dømt ved Retten i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Der blev fundet over 10.000 filer med børnepornografisk indhold hos den 30-årige mand, der fredag blev dømt ved Retten i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Efterforskningen viser blandt andet, at den 30-årige havde videoer bestående af mere end 112 timers børneporno. Desuden at han også har delt en række af de mange filer.

»65 billeder og 8 film er delt via forskellige profiler på Twitter og Discord. Man kan dog ikke se, hvem han har delt det med,« siger Stine Eriksen.

Fredag var sagen for Retten i Aalborg, hvor den 30-årige, som ikke tidligere er straffet, endte med at få fem måneders ubetinget fængsel.

»Det er en relativt hård straf. Men det spiller ind, at der er så mange tusinde filer. Og så har det også noget at sige, at der både er tale om deling og besiddelse af børneporno. Dermed er man også med til at støtte den industri,« fortæller anklageren, der fik præcis den straflængde, hun gik efter.

Der var i øvrigt tale om en såkaldt tilståelsessag, da manden ifølge Stine Eriksen erkendte sig skyldig i alle de forhold, han var tiltalt for. Forhold, som han også alle blev dømt for.

Få flere nyheder fra Aalborg

»Det var lige ud af landevejen. Der er nok ikke så meget at gøre, når det (børneporno, red.) bliver fundet på ens udstyr,« siger anklageren.

Hun fortæller i øvrigt, at de sociale mediers overvågning af manden har spillet en stor rolle i forløbet.

»Twitter og Discord (fildelingsplatform, red.) har automatisk anmeldt det. De sender brugernavne, e-mailadresse og telefonnummer til politiet, hvis man deler noget ulovligt. Og hvis politiet så kan efterforske sig frem til, hvem det er, så kommer man ikke udenom at have gjort det,« forklarer Stine Eriksen og afslutter:

»Folk tror, de kan dele, hvad der passer dem. Men Facebook og andre sociale medier vil reagere, hvis det er ulovligt. Det gælder også på Messenger.«

Den 30-årige mand accepterede dommen.