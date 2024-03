En 29-årig mand kan nu se frem til en stor bøde efter, at han blev stoppet med en latterglasflaske i sin bil i Ballerup.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på X.

Manden får en bøde på 3.000 kroner for besiddelse af latterglasflasken, og så får han oveni en bøde på 10.000 kroner for at transportere farlige beholdere under tryk uden de fornødne tilladelser og forholdsregler.

Hvis ikke bøden betales, går sagen i retten.