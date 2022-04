14 personer.

Så mange blev natten til lørdag sigtet for overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, hvor Østjyllands Politi foretog en nattelivsindsats i Aarhus.

Under indsatsen, der havde særligt fokus på narkotika og pirattaxaer, deltog betjente fra færdsel, beredskab, specialpatruljen og narkohundesektionen.

To af de 14 blev sigtet for salg. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

11 af de sigtede var ikke i politiets kriminalregister i forvejen, og de blev bragt ind på politigården for at få optaget foto, fingeraftryk og dna.

De fleste af sigtelserne gik til yngre mennesker, der blev fundet i besiddelse af kokain.

Blandt andet en 21-årig mand og en 23-årig kvinde, der stod i en p-kælder i Fiskergade og havde lagt nogle baner kokain klar til at sniffe, da civilklædte betjente fra specialpatruljen overraskede dem.

To mænd på 25 og 32 år blev også overrasket, da de var gået ind i en baggård på Åboulevarden bag en natklub med tre poser kokain.

Her blev mændene anholdt af specialpatruljens betjente.

De to sager om salg blev skrevet, da to 19-årige kvinder blev standset i en bil på Paradisgade.

Da det lugtede kraftigt af hash fra bilen, blev kvinderne visiteret, og bilen blev ransaget.

En narkohund snusede sig frem til flere salgsposer med hash og skunk, der var gemt under instrumentbrættet og ved gearstangen.

På den baggrund blev kvinderne anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

Der blev ikke standset pirattaxaer, men færdselsbetjentene noterede tre for at køre for stærkt omkring midtbyen.

En enkelt bilist blev målt til at køre 110 kilometer i timen, hvor den tilladte hastighed er 60 kilometer i timen, og da en narkometertest indikerede, at han var påvirket af stoffer, blev han anholdt og sigtet for narkokørsel.

Ud over de 14 narkosager og de tre færdselssager blev fem sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved for eksempel at have opført sig aggressivt og truende.