Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 47-årig mand kan se frem til flere år bag tremmer.

For ved Retten i Odense er manden blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel for besiddelse af en betydelig mængde kokain og samt have et ulovligt skydevåben, som blandt andet blev transporteret 90 kilometer mellem Horsens og Bogense.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt i Jylland med 25,85 gram kokain på sig, mens skydevåbnet blev fundet under en ransagning på hans adresse.

Under ransagningen fandt politiet en revolver med tilhørende ammunition, som var gemt væk under nogle loftsplader på badeværelset.

»Dommen på 3 år og 9 måneders fængsel afspejler den alvorlige kriminalitet, der er tale om, når man er i besiddelse af et skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, så vi er tilfredse,« siger anklagerfuldmægtig Cecilie Quist Raben fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Det er dog ikke første gang, at manden har været i politiets søgelys.

I 2020 modtog han nemlig en dom på 2 år og 3 måneder for besiddelse af et andet skydevåben. Han nåede dog kun at afsone omkring 1,5 år dommen, da han allerede tilbage i juli 2021 blev prøveløsladt. Det efterlod en reststraf på 9 måneders fængsel.

Den dømte modtog dommen og blev varetægtsfængslet efter dom.