Ejeren af Hjarnø Havbrug afviser overproduktion af ørreder og nægter at have skjult oplysninger for tilsynet.

Ejeren af Hjarnø Havbrug afviser alle anklager om overproduktion af fisk og nægter at have skjult oplysninger om sin produktion over for myndighederne.

Det har hans forsvarsadvokat, Thomas Andreas Mikkelsen, fredag oplyst i Retten i Horsens.

Her har en dommer og to domsmænd taget fat på behandlingen af en omfattende sag mod den 50-årige havbrugsejer fra Juelsminde.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at havbrugsejeren har set stort på sine miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder.

Overproduktionen har ifølge anklagen medført forurening - eller risiko for det - af dele af Horsens Fjord, fordi der er udledt for mange næringsstoffer fra produktionen.

Den tiltalte har ikke selv haft lejlighed til at forklare sig i retten. Han er iført en grøn hættetrøje og sidder bag sine to advokater.

Forsvarsadvokat Thomas Andreas Mikkelsen forsikrer retten, at der ikke er foregået noget ulovligt.

- Det, der er foregået, er at man har deltaget i en række forskellige forsøg siden 2014.

- Som anklageren har forelagt sagen, får man indtryk af, at den tiltalte har fejet en masse ind under gulvtæppet. Det er langtfra tilfældet. Der er intet holdt skjult for kommunen på noget tidspunkt, siger advokaten.

Han henviser til Hedensted Kommune, der har været tilsynsmyndighed for havbrugene.

Advokaten har ikke nærmere uddybet påstanden. Men det ventes at ske senere fredag eftermiddag, når den tiltalte skal afgive forklaring.

Sagens anklager, Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi, har i sin forelæggelse af sagen fortalt, at sagen blandt andet bygger på oplysninger fra foderleverandører.

På baggrund af det leverede foder til havbrugene er det af politiet beregnet, at produktionen af fisk har været langt større, end der officielt blev oplyst til myndighederne.

Havbrugsejeren havde en periode tilladelse til at kompensere for noget af forureningen ved at opdrætte muslinger på rør, der blev udsat i vandet.

Muslingerne har den effekt, at de spiser næringsstoffer, så en del af forureningen fra fisken har på den måde kunnet fjernes.

Men anklagemyndigheden mener ikke, at muslingeopdrættet har fundet sted i det omfang, som det blev indberettet til kommunen.

Anklageren går efter en fængselsstraf til havbrugsejeren og kræver 191 millioner kroner konfiskeret. Det svarer ifølge anklageren til den fortjeneste, der har været på overproduktionen.

/ritzau/