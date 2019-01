Der arbejdes ud fra to scenarier i forsøget på at klarlægge, hvad der forårsagede den fatale togulykke på Storebæltsbroen, hvor otte personer mistede livet.

Det fortæller havariundersøger Bo Haaning, der står i spidsen for undersøgelsen af lyntoget ICL 210 og godstoget fra DB Cargo.

Mens Havarikommissionen allerede onsdag meldte ud, at det formentlig er en tom lastvognstrailer, der blæste fra et godstog og derefter ramte det modkørende lyntog, fortæller Bo Haaning nu, at rækkefølgen af hændelserne i øjeblikket forud for ulykken ikke står klart.

Det skal det enorme arbejde, som Havarikommissionen står foran, slå fast for at få klarhed over det fulde hændelsesforløb.

Havariundersøger Bo Haaning foran det forulykkede godstog. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Havariundersøger Bo Haaning foran det forulykkede godstog. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Det er soleklart, at der mangler en trailer på godstoget, og at den har ramt ind i lyntoget.«

»Men om traileren har ramt lyntoget, eller om lyntoget har ramt traileren, er noget, vi kigger på,« siger Bo Haaning.

Han forklarer, at traileren kan være blæst af godstoget, hvorefter Intercity-toget kort efter er kørt ind i den med otte dræbte som konsekvens.

I et andet scenarium er traileren faldet af godstoget i samme øjeblik, som de to tog passerede hinanden.

Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som hjælp til at give en endelig udredning af, hvordan det kunne gå så galt, at otte mistede livet, fem kvinder og tre mænd, indgår togenes såkaldte sorte bokse.

»Begge bokse er ved at blive taget ud, og så bliver de kørt af sted og bliver analyseret,« siger Bo Haaning

Han fortæller, at loggene med specialudstyr bliver taget ud af boksene, hvorefter de skal analyseres for at give svar på alt fra togenes fart til bremselængde og bremsetryk.

»Vi er i gang med at finde alle brikkerne og samle dem sammen til et fuldt billede,« siger han.

Foto: Unknown Vis mere Foto: Unknown

Ulykken skete omkring klokken 7.35 onsdag morgen, da et lyntog var på vej fra Odense mod Københavns Lufthavn.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord på passagertoget.

Politiet er 'ret sikre' på identiteten af fire af de otte ofre. En endelig identifikation af de sidste fire mangler.

Politiet anvender dna-spor og tandkort på grund af de meget voldsomme læsioner på de afdøde, der besværliggør identifikationen af de dræbte.