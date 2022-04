Et fly med to personer var i marts tæt på at kollidere i luften med en uautoriseret drone ved Læsø.

Det fortæller Havarikommissionen tirsdag i en nyhedsbulletin omkring efterforskningen af episoden, som man klassificerer som en 'alvorlig hændelse'.

Episoden skete 21. marts i år.

De to piloter i det lille fly – et østrigsk-bygget Diamond DA40 NG – var på vej fra Sandefjord Torp i Norge mod Billund, men få kilometer nord for Læsø observerede de pludselig et objekt tæt på i samme højde, som bevægede sig mod dem.

Flyet bevægede sig ved en højde på omkring 9000 fod, cirka 2,7 kilometer.

Det var her, flyet var tæt på at kollidere med en drone. Screenshot fra Havarikommissionens opdatering. Vis mere Det var her, flyet var tæt på at kollidere med en drone. Screenshot fra Havarikommissionens opdatering.

»Da objektet passerede inden for en vandret afstand på fire-fem meter og en lodret afstand på nul fod, identificerede piloterne objektet som værende et ubemandet luftfartøj med fire motorer,« fortæller Havarikommissionen.

Piloterne kunne desuden se, at dronen var sort i bunden og orange ovenpå, oplyser man.

Havarikommissionen noterer i samme ombæring, at overvågningsdata ikke kunne afsløre nogen drone-operationer nær Læsø på det tidspunkt.

Heller ikke militæret havde droneøvelser eller lignende i området, ligesom der heller ikke var givet tilladelse til særlige droneoperationer nær Læsø på det tidspunkt, hvor episoden fandt sted.

Man har heller ikke kunnet fastslå dronens identitet.

»Den pågældende operation med ubemandet luftfartøj var uautoriseret og udgjorde, mener Havarikommissionen, en væsentlig risiko for flysikkerheden,« skriver Havarikommissionen.

Havarikommissionen opfordrer derfor kraftigt alle, der opererer droner, til at gøre det inden for det gældende regelsæt, som blandt andet dikterer, at man med private droner opererer i en maksimal højde på 120 meter.