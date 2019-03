Lokale vindforhold på broen kan have været medvirkende til ulykken på Storebælt. Otte mennesker blev dræbt.

Otte personer mistede livet, og 16 blev kvæstet - heraf fire alvorligt, da et lyntog fra DSB 2. januar blev ramt af en trailer fra et godstog fra selskabet DB Cargo.

Siden er årsagen til ulykken blevet undersøgt af blandt andet Havarikommissionen, som nu offentliggør sine foreløbige resultater.

De foreløbige resultater tyder på, at en kombination af den kraftige vind på dagen og en utilstrækkelig låsemekanisme var skyld i ulykken.

- Traileren havde helt eller delvist forladt sit leje på godsvognen og var ovre i det andet spor lige inden kollisionstidspunktet, siger Bo Haaning, der er souschef ved Havarikommission.

Ud fra undersøgelsen er det ikke muligt for Havarikommissionen at fastslå, hvorvidt den pågældende trailer ikke var låst, da den var for beskadiget efter ulykken.

Dog var der flere andre vogne på godstoget, der ikke var låst.

- Så når vi snakker den konkrete trailer, må jeg bruge formuleringen, at det er overvejende sandsynligt, at den ikke har været fastlåst, siger Bo Haaning.

Godstoget bestod ud over et lokomotiv af seks såkaldte lommevogne, som var læsset med sættevogne, altså lastbilstrailere, der enten var tomme eller indeholdt tom emballage.

En sættevogn på den forreste lommevogn rev sig løs og ramte et modkørende passagertog. Sættevognen var tom, fremgår det af Havarikommissionens rapport.

Sættevognene fastgøres til lommevognene via en såkaldt kongetap, som skal låses i en såkaldt skammel. Men på tre af vognene virkede systemet ikke tilstrækkeligt, viser Havarikommissionens undersøgelser.

Samtidig har beregninger vist, at en vindstyrke på 21,8 meter i sekundet kunne være nok til, at en sættevogn kunne rive sig løs. På broen blev der målt 21,6 meter i sekundet.

Undersøgelserne tyder på, at traileren rev sig løs omkring 1000 meter før kollisionsstedet. Her er der nemlig fundet dele af en sættevogn.

Lokoføreren i lyntoget har også beskrevet, at han så gnister fra godstoget umiddelbart inden kollisionen. Først ét sekund før sammenstødet nåede han at bremse. Begge tog kørte med cirka 120 kilometer i timen.

Videooptagelser fra et overvågningskamera har vist, at sættevognen sad normalt, tre minutter før ulykken indtraf.

Havarikommissionen fortsætter deres undersøgelser af togulykken.

- Der er en lang række forhold, som vi skal undersøge nærmere. Det er alt fra yderligere undersøgelser af vindforhold, sættevognstrailere og nærmere undersøgelser af, hvad der skal til for at vælte en tilsvarende sættevognstrailer, siger Bo Haaning.

/ritzau/