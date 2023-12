En betjent forklædt som Woltbud var manden, der fredag anholdt en 48-årig christianit. Anholdelsen skete i forbindelse med politiets fortløbende aktion om den organiserede handel med hash i Pusher Street.

Det var vidner til anholdelsen, der fortæller om den Woltbudscamouflerede betjent, der fredag formiddag var med til at anholde den 48-årige på Christiania.

Allerede samme dag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet i sagen.

Her nægtede han sig skyldig, ligesom han ikke ønskede at udtale sig.

Han sigtes for kort forud for anholdelsen at have solgt 14 gram hash til forskellige købere. Desuden sigtes han for have godt halvandet kilo hash i kælderen til sit hjem, ligesom han sigtes for at have 26.000 kroner liggende, som politiet vurderer stammer fra handel med hash.

Omkring klokken 08.15 blev den 48-årige diskret observeret ankomme til området ved Pusher Street på en sort elcykel.

Her nåede han at sælge nogle gange, før politiet slog til og anholdt den 45-årige.

Det er langt fra første gang, at den 48-årige har været sat i forbindelse med omtalte hashhandel. Han er flere gange indenfor de senere år taget af politiet og dømt for den slags.

Tidligere i år blev han idømt en kortere fængselsstraf, fordi han ifølge anklageskriftet råbte 'ost' i forbindelse med en anden af politiets aktioner.

Osteråbet fungerede ifølge anklageskriftet som en advarsel om, at politiet var på vej.