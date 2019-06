Forsvarerne for 12 tiltalte får medhold i, at landets øverste domstol skal afgøre, hvad der skal ske.

En stærkt forsinket straffesag om hash, hvor anklageren blev dømt for at overtræde straffeloven, skal runde Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet bestemt onsdag, oplyser en af forsvarerne i sagen, advokat Bjørn Elmquist.

Sagen mod 12 personer, der er tiltalt har hashhandel i Pusher Street, er gået i stå i Østre Landsret og har efterhånden ligget stillet i to et halvt år.

Det skyldes skandalen vedrørende en anklager, som havde haft en stærkt kritisabel kontakt med tre politividner, inden de skulle afgive forklaring.

Landsretten udsatte sagen i oktober 2016. Derefter blev der indledt en efterforskning mod anklageren. Hun blev siden idømt fængsel i fire måneder og mistede sit job. Byretten fandt hende skyldig i tjenestemisbrug og i forsøg på medvirken til falsk forklaring for retten.

Spørgsmålet i retssystemet har i mange måneder været, hvad der skal ske i sagen med de 12.

Landsretten sagde i marts nej til, at den skulle sendes helt tilbage til byretten, hvor de tiltalte oprindeligt blev straffet med fængsel fra to til fem år. Det var tilstrækkeligt at lade sagen begynde forfra i landsretten, hed det i en kendelse.

Dette var ikke tilfredsstillende, mente forsvarerne, og de har onsdag fået Procesbevillingsnævnet til at give tilladelse til, at Højesteret skal udtale sig om, hvordan sagen skal håndteres. Anklagemyndigheden har protesteret imod at overlade spørgsmålet til landets øverste domstol.

Ifølge advokat Bjørn Elmquist kan der sagtens gå flere måneder, før Højesteret træffer afgørelse.

- Jeg har svært ved at tro, at vi kan få en afgørelse før december, siger han.

