HA-rocker Jørgen "Fehår" Rinke anklages for at have modtaget pengebundter i sag om hashhandel på Christiania.

København. Politiet fandt i begyndelsen af sidste år flere gange pengebundter pakket med elastikker i plastikposer ved hjørnet af et kolonihavehus på Amager.

Det er kommet frem i Københavns Byret fredag, hvor en sag om organiseret hashhandel på Christiania behandles. Blandt de otte tiltalte er HA-rockeren Jørgen Rinke, der også kendes som "Fehår".

Han anklages for sammen med en anden HA-rocker at have ledet en organisation, der solgte hash på Christiania.

Den 27. januar 2017 observerede politiet en anden af de tiltalte i sagen ved kolonihavehuset på Amager. Han fungerede ifølge politiet som en slags daglig leder.

Efter at have set manden fandt politiet flere bundter penge pakket ind i en plastikpose ved hjørnet af huset, fortæller politikommissær Michael Klausen fra politiets afdeling for organiseret kriminalitet.

- Efter at have søgt lidt omkring huset, fandt vi et stort bundt penge, der lå under hjørnet på huset. Derfor var det tydeligt for os, at det var det han havde været og lægge, siger han i retten.

Politiet undersøgte ikke, hvor mange penge der var i bundterne, da man ville fortsætte efterforskningen for at finde ud af, hvor pengene skulle hen.

Nogle dage senere fandt politiet igen pengebundter på hjørnet. Der blev også sat overvågning op på stedet.

Ifølge politiet kom pengene fra hashhandlen på Christiania.

Fehår indrømmede tidligere i retten fredag, at han har hentet pengebundter fem-seks gange. Han forklarede dog, at han blot hentede penge som en tjeneste for en ven.

Han vil dog ikke sige, hvem personen var, og han vidste ikke hvorfor, han skulle hente dem, lyder det.

Ifølge anklageskriftet er der fra oktober 2016 til april 2017 langet mindst 364 kilo cannabisholdige produkter over disken i de boder i "Staden", som organisationen stod bag.

I alt er otte mænd tiltalt i sagen. De havde ifølge politiet forskellige roller - nogle stod for regnskab, nogle var ledere og nogle solgte hashen.

/ritzau/