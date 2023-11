»Politiets indsats har hjulpet gevaldigt. Det har det helt sikkert. Det er der ingen tvivl om.«

Det fortæller en person, der tidligere har solgt hash på Christiania, i det seneste afsnit af B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning'.

Her fortæller den tidligere hashsælger om livet som pusher på Christiania, bandernes indtog og hvordan han ser fremtiden for fristaden.

Pusher Streets og hele Christianias fremtid har været diskuteret vidt og bredt, siden en 30-årig mand blev skudt og dræbt på den notoriske gade.

Selvom politiet hyppigt fjerner boderne og konfiskerer pushernes hash, går der typisk ikke meget mere end et par timer, før salget er i fuld sving igen.

Men derfor har det stadig en effekt, at politiet hyppigt spolerer hashsalget i Pusher Street, fortæller den tidligere pusher, der optræder i podcasten under dæknavnet Jonas.

Han beskriver, hvordan pushernes salgsmetoder ikke har udviklet sig synderligt siden Christiania opstod.

»På de sidste 50 år har hashhandlen kun rykket sig ved at man er gået fra en manuel vægt til at vægten er digital. Og så har man fået et vagtsystem. Det er sådan man har rykket sig.«

Derimod har politiet udviklet sig voldsomt – og har på den måde overhalet pusherne, fortæller Jonas.

»Politiet har fået droner, agenter, kameraer på brystet og utallige stikkere. De har aflytning. De har rykket sig så meget,« siger han.

Derfor har han også et klart bud på, hvordan fremtiden ser ud for gaden, og for fristaden generelt.

»Det er en glidende overgang til at Christiania (Pusher Street, red.) det forsvinder,« lyder konklusionen fra Jonas, der dog ikke mener, at hashsalget kommer til at forsvinde, selvom fristaden bliver noget helt andet, end den er i dag.

»Der vil altid være et hashsalg, der florerer i området omkring Christiania. Det har vi levet med i 50 år, og det vil der blive ved med at være,« fortæller Jonas.

Af sikkerhedsmæssige grunde optræder han anonymt. B.T. er bekendt med hans rigtige identitet.

