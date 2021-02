Ifølge anklagemyndigheden stod en 53-årig mand bag indsmuglingen af mere end fire ton hash til Danmark.

I sensommeren sidste år gik en nu 53-årig mand ind på en politistation i Spanien og meldte sig selv.

Siden slutningen af 2017 havde han været internationalt efterlyst i en sag om hashsmugling. Efter knap tre år var han tilsyneladende træt af at være på flugt. Han ville gerne hjem til Danmark.

Mandag indleder Retten i Næstved sagen mod den 53-årige, og skal man tro anklageskriftet, er der langt fra tale om en gennemsnitlig hashsmugler.

Ifølge politi og anklagemyndighed stod manden bag systematisk og organiseret indsmugling af 4,1 ton hash fra Spanien til Danmark.

Den store mængde hash blev ifølge anklageskriftet smuglet i flere portioner på typisk 210 kilo i perioden fra december 2016 til september 2017.

Hashen var gemt i palletanke på lastbiler. Størstedelen blev bragt til Rønnede på Sydsjælland, mens godt 800 kilo blev afleveret i Hedensted ved Vejle, lyder det i anklageskriftet.

Men politiet kom på sporet af hashligaen, og efterforskningen, som blev døbt "Operation Snake", førte i november 2017 til en omfattende aktion, hvor 11 personer blev anholdt.

Flere er siden blevet dømt i sagen. De hårdeste domme faldt i december 2018. Her blev en mand idømt fem års fængsel, mens to andre fik otte års fængsel for deres roller i sagen.

Men én mand undslap i første omgang lovens lange arm, mener anklagemyndigheden.

Ifølge anklageskriftet var den 53-årige manden, der orkestrerede hashsmuglingen. Ved personlige møder og via telefon og computer var det ham, der organiserede og planlagde indsmuglingerne.

Den 54-årige nægter sig skyldig i anklagerne, fortæller hans forsvarer, advokat Janus Malcolm Pedersen, der ellers ikke vil udtale sig før retssagen.

- Nu skal sagen for retten, og så må vi se, hvad den når frem til siger han.

Der er afsat fem retsdage til sagen, og dommen ventes at falde 17. marts.

/ritzau/