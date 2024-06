Irsk pengemand brugte seddeltæller, da han arbejdede for hashhandlere. Dommer i Århus giver syv års fængsel.

At forretninger med ulovlige stoffer giver en omsætning på store beløb er blevet bekræftet mandag i et retsmøde i Aarhus.

Her har en mand tilstået at have håndteret 158 millioner kroner for et af de netværk, som har indsmuglet flere ton hash til Danmark.

Den irske statsborger er af anklagemyndigheden ved National Enhed for Særlig Kriminalitet betegnet som netværkets faste pengemand.

Resultatet er blevet en straf på fængsel i syv år.

Stephen Anthony Mcgough, der er 44 år, overvejer nu, om han vil anke den del af dommerens afgørelse, som går ud på udvisning med et indrejseforbud i seks år. Det oplyser hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Manden "modtog, opbevarede, vekslede, transporterede og afleverede i alt ikke under 158.000.000 kroner", hedder det i en såkaldt retsmødebegæring fra anklagemyndigheden.

Arbejdet krævede hjælpemidler. Således fandt politiet en seddeltæller ved anholdelsen, som skete i marts 2023.

Også en krypteret telefon og en anden telefon, som lå på et køkkenbord, nævnes blandt redskaberne til kriminaliteten. Jobbets art er blevet afdækket ved politiets gennembrud af krypteret kommunikation på tjenesten Sky Ecc.

Forud for retsmødet blev der af anklagemyndigheden lagt op til konfiskation af mere end fem millioner kroner hos den 44-årige.

Mandag eftermiddag har det ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, om dommeren har nikket til dette krav.

/ritzau/