Selvom Christiania er lukket på grund af Corona-virus, strømmer der stadig kunder til nordens største hashmarked.

Hashhandlen fortsætter ufortrødent i området uden for Christiania, hvor pushere har taget opstilling i Prinsessegade og på voldene omrkring Fristaden. Der sælger de hash, skunk og andre cannabisprodukter til danskere og turister, der skal hjem og ryge en karantæne-koger.

Søndag havde pusherne sågar opstillet borde ved den gamle indgang på hjørnet af Bådsmandsstræde og hashkunder stod i lange køer ned ad gaden for at kommet til at købe fjolletobak.

Pusherne anvendte ifølge øjenvidner hverken handsker eller håndsprit, når de langede hashklumper over disken. Til gengæld var mange af dem var maskerede for ikke at blive genkendt af politiet.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at hashhandlen fortsætter uden for Christiania.

»Vi har tidligere set, at når Pusherstreet lukker ned, så er der nogen af de profithunrende narkohandlere, der forsøger at lave salget et andet sted, og det har vi også set denne gang. I den foribndesle har vi i dag foretaget anholdelse af tre narkhandlere,« siger Lars-Ole Karlsen, der er chef for Den Operative Specialafdeling i Københavns Politi.

To pushere blev anholdt ved et bord på hjørnet af Bådsmandsstræde og Prinsessegade. En anden blev anholdt på Christianshavns Torv.

»Vi monitorerer, om der vil være opblussen af salg andre steder, og i den forbindelse vil vi gerne opfordre befolkningen til at ringe til politiet, hvis de ser narkohandel. Det er også set i lyset af, at vi kan ikke have ,at folk forsamler sig. Vores opfrodring er derfor også, at man holder sig væk fra narkohandlerne - også på Christianshavn,« siger Lars-OIe Karlsen.

Andre kilder oplyser til B.T., at det er ikke Christianitter der står for hashhandlen i Prinsessegade, men udefrakommende kriminelle der øjner mulighed for at gøre en god sort forretning i Coronaens skygge. Det kan Lars-Ole Karlsen dog ikke bekræfte. Han oplyser, at den ene af de tre anholdte fra i dag tidligere har haft en sag om salg af hash i Pusherstreet.

Fristaden blev lukket efter at politiet henvendte sig direkte til Fonden Christiania for at bede dem gøre noget ved de forsamlinger, der fandt sted på Christiania.

Forinden havde politiet været ude med en opfordring til borgerne om at holde sig væk fra blandt andet Christiania.

'Vi får meldinger om, at der er rigtig mange mennesker forsamlet på f.eks. Amager Strand og Christiania. Vi forstår godt, at I vil nyde det gode vejr, men find steder hvor der ikke er andre og hold afstand,' skrev politiet på Twitter.

Da B.T. i fredags besøgte Christiania var der store grupper af mennesker samlet i Pusher Street.

Samme dag blev der afholdt et fællesmøde under åben himmel på Fredens Eng.

»Der var omkring 100 personer, der stod med halvanden meters afstand i mellem hinanden. Man måtte råbe meget højt, når man skulle sige noget,« fortæller Hulda Mader, der er talskvinde for Christiania.

Mødet var ikke i strid med forsamlingsforbuddet, da politiske møder er undtaget. På Fællesmødet blev det vedtaget, at lukke Christiania.

Christiania bliver lukket, lørdag den 21. marts 2020. Alt for mange gæster de seneste dage har fået fristaden Christiania til at lukke for besøgende fra lørdag klokken 12 af hensyn til faren for smitte med coronavirus. Foto: Philip Davali Vis mere Christiania bliver lukket, lørdag den 21. marts 2020. Alt for mange gæster de seneste dage har fået fristaden Christiania til at lukke for besøgende fra lørdag klokken 12 af hensyn til faren for smitte med coronavirus. Foto: Philip Davali

»Vi kan ikke styre de menneskemængder der kommer herud. Vi er blevet en turistmagnet, og nu hvor folk har fri kommer de herud hele dagen. Vi kunne se, at de forordninger der kom fra sundhedsmyndighederne ikke blev overholdt, og derfor valgte vi så at lukke Christiania,« siger Hulda Mader.

Nu er Christianias indgange spærret af med hegn og plader. Christiania har sat vagter op, der sørrger for at det kun er beboere og personer med et anerkendelsesmæssigt formål, der får adgang til Fristaden.

Der bor mange ældre mennesker Christiania - gamle hippier - og nogle af dem kan være i den gruppe, som vil blive meget syge af COVID-19. Derfor tager Christiania smittefaren meget alvorligt.

Flere Christianitter har efter et udlandsophold valgt at gå frivilligt i karantæne. Andre er sløje, men har ikke kunnet blive testet af sundhedsmyndighederne.