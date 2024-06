Fredag tilstod en 42-årig mand sin rolle med at organisere hashsmugling. Det blev gemt i en grisetransport.

En 42-årig mand er blevet idømt seks års fængsel for sin rolle i indsmuglingen af 1030 kilo hash.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

De mange kilo hash var gemt i en grisetransport, der kørte fra Spanien til Danmark. Her blev hashen leveret til adresser flere steder i landet.

Frank Stolzenbach, der er fra Odense-egnen, tilstod fredag, da han var for Retten i Roskilde.

Han har erkendt, at han ad tre omgange i perioden fra oktober til november 2020 havde organiseret transporten af i alt 1030 kilo hash fra Malaga i Spanien til Danmark. Det gjorde han sammen med flere andre.

Den 42-årige blev samtidig dømt for besiddelse af to pistoler med tilhørende ammunition og besiddelse af knap 1200 gram hash.

Chaufføren, der kørte grisetransporten fra Spanien til Danmark, er tidligere idømt fængsel i sagen. Desuden er to andre mænd tidligere dømt for deres andel i at arrangere indsmuglinger.

Anklager Mathias Vestergaard har ført sagen, og han er tilfreds.

- Jeg er tilfreds med dommen, der er et resultat af dygtigt efterforskningsarbejde i samspil med et godt internationalt politisamarbejde.

- Dommen viser endnu en gang, at indsmugling af hash og besiddelse af skydevåben straffes ganske hårdt, siger han i en pressemeddelelse.

Frank Stolzenbach har modtaget dommen.

/ritzau/