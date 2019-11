En hasarderet overhaling indenom i nødsporet resulterede i en omfattende trafikulykke søndag aften på Vestmotorvejen på Sjælland.

Efter vandvidskørslen, som sendte tre biler og en hestetrailer i grøften, flygtede de to ansvarlige bilister fra ulykkesstedet til fods.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Uheldet skete klokken 19.40 søndag aften. En lille blålilla personbil skulle tilbage ind i vognbanen efter at have kørt i nødsporet for at overhale.

Først ramte bilen en personbil, som trak en hestetrailer, herefter kørte den blålilla bil ind i hestetrailerens bagerste del, hvorefter den ramte en bagvedkørende bil.

Vragdele fra en af de påkørte biler ramte et fjerde køretøj, og hestetraileren og tre biler endte i grøften langs motorvejen.

Motorvejen blev afspærret, og politi og ambulance blev sendt til stedet.

Hesten blev frigjort fra traileren og slap fri, men det lykkedes ejeren at indfange den igen. Hverken hest eller personer kom alvorligt til skade ved uheldet.

Føreren af den lille blålilla bil, der var skyld i ulykken, og en passager forlod ulykkesstedet til fods, inden politiet nåede frem.

Det lykkedes dem dog at finde ejeren af bilen, en 20-årig mand fra Skibby, der opholdt sig i København. Han blev anholdt sammen med en 17-årig, der er mistænkt for at have befundet sig i bilen, da uheldet skete.

Politiet havde i forvejen anmeldelser om, at den lille blålilla bil havde kørt hasarderet på Vestmotorvejen i østgående retning ved Ringsted. Bilen havde lavet flere overhalinger indenom, der havde skabt farlige situationer.

Mandag formiddag blev de to mistænkte afhørt i sagen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.