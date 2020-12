Flere gående måtte springe til side for at undgå 26-årig bilist onsdag. Juleaftensdag er han blevet fængslet.

Som følge af hasarderet og farlig kørsel lillejuleaftensdag skal en 26-årig billist tilbringe jul og nytår bag tremmer.

I et grundlovsforhør i Retten i Odense har en dommer juleaftensdag valgt at varetægtsfængsle den unge mand i fire uger - altså ind til 21. januar. Det oplyser Fyns Politi.

Den 26-årige kørte onsdag med høj hastighed. Han valgte at køre over for flere røde lys, overhale hasarderet og var i det hele taget til fare for alt og alle omkring sig, skriver Fyns Politi på Twitter.

Det var en civil politibil, som opdagede manden onsdag lidt før klokken 13.

Efter en jagt på cirka fem minutter lykkedes det for betjentene at få føreren til at stoppe, oplyste vagtchefen ved Fyns Politi onsdag.

Men i løbet af den tid kørte den 26-årige flere gange over for rødt.

Desuden måtte gående i flere tilfælde undvige for at undgå at blive ramt af bilen.

Ikke bare blev færdselsloven overtrådt. Kørslen indebærer ifølge politiet, at også en bestemmelse i straffeloven er i spil. Den handler om at bringe andre menneskers liv i fare.

Sagen drejer sig ifølge politiets opfattelse om det, der kaldes vanvidskørsel.

I bilen var der to passagerer, men de blev begge løsladt efter afhøring onsdag.

/ritzau/