Den amerikanske superstjerne, Harry Styles, reagerer nu på skyderiet ved Field's.

Det sker på Snapchat.

»Mit hold og jeg beder for alle involverede i skyderiet i det københavnske storcenter.« Jeg er i chok. Kærligst, H,« skriver han på det sociale medie.

Den 28-årige stjerne optræder lige nu i Royal Arena lige ved siden af Field's. Hele området på Amager er påvirket af skyderiet i shoppingcenteret.

Det betyder også, at metroen er berørt.

I løbet af aftenen har der været stor forvirring om koncerten ville blive afholdt, men man har valgt at gennemføre.

På TV 2 News forklarer tidligere drabschef ved Københavns politi, Jens Møller, at det kan handle om, at politiet har pågrebet gerningsmanden, og at der derfor ingen fare er ved at afholde koncerten.

En anden mulighed kan også være, at det er mere forsvarligt at beholde folk inde til koncerten, i stedet for at de begynder at komme ud af Royal Arena, forklarer Møller.

Live Nation siger til B.T., at sikkerhedspersonalet i Royal Arena er i tæt dialog med politiet.

»Koncerten med Harry Styles i Royal Arena i aften søndag den 3/7 forløber planmæssigt.«

»Politiet har også givet ok til, at koncerten kan forløbe planmæssigt. Vi hjælper publikum ind i arenaen så hurtigt og stille og roligt som muligt, og der er allerede over halvdelen af publikum inde. Vi ønsker alle en god koncert,« udtaler Live Nation.

Opdateres....