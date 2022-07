Lyt til artiklen

»Vi leder fortsat efter ham.«

Siden torsdag aften har Frank Dan Nørgaard ikke givet lyd fra sig – og han er endnu ikke fundet.

Sådan lyder det mandag formiddag fra Østjyllands Politi, der lørdag udsendte en offentlig efterlysning af den savnede mand.

I den forbindelse fortalte politikredsens vagtchef, Jens Henrik Jensen, at det langt fra er normalt, at den 40-årige mand bare forsvinder uden en lyd:

»Familien er bekymret, så det er vi også,« fortalte han.

Frank Dan Nørgaards pårørende kontaktede allerede fredag politiet, men da var vurderingen, at det ikke var nødvendigt med en offentlig efterlysning.

Den vurdering ændrede sig efterfølgende, da man er bekymret for, om der kan være sket den efterlyste noget:

»Vi forsøger at få be- eller afkræftet, at der er sket ham noget. Det er ikke lykkedes endnu, og derfor har vi brug for hjælp,« lød det lørdag fra Jens Henrik Jensen.

I efterlysningen lyder det, at den savnede mand er kørende i en hvid Mercedes-Benz Vito-varebil. På bilens døre står der 'Munch'.

Nummerpladen lyder BB 23 488.

Har du set Frank Dan Nørgaard, eller ved du, hvor han kan være, bedes du ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 1-1-4.