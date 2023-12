I slutningen af oktober forlod 17-årige Lucas Larsen sin bopæl i Vejle.

Hvor han gik hen, er uvist. For han har været forsvundet lige siden, og nu er bekymringen for hans ve og vel så stor, at politiet beder offentligheden om hjælp.

Således opfordrer Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse borgere, der må have oplysninger om teenageren, til at tage kontakt.

»Har du oplysninger, der kan hjælpe Sydøstjyllands Politi med at finde den efterlyste Lucas Larsen, så kontakt venligst politiet på telefon 1-1-4,« lyder det.

Lucas Larsen har været forsvundet siden oktober. Foto: Sydøstjyllands Politi Vis mere Lucas Larsen har været forsvundet siden oktober. Foto: Sydøstjyllands Politi

Lucas Larsen har været forsvundet siden 25. oktober og bliver beskrevet som en 186 centimeter høj ung mand, som er spinkel af bygning.

Han har kort, lyst hår samt tyndt, lyst skæg.

Politiet understreger, at man for nuværende ikke har nogen mistanke om, at en forbrydelse ligger bag Lucas Larsens forsvinden.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning her, eller hvor du plejer at høre podcast.