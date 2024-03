Syd- og Sønderjyllands Politi har siden fredag ledt efter forsvundet dreng på ti år.

Nu er han fundet.

Den tiårige dreng er blevet fundet her lørdag aften af Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Drengen har været meldt savnet, siden han fredag klokken 13 forlod sin skole i Esbjerg Kommune.

Den tiårige dreng meldes at være i god behold.

Han har ikke lidt overlast, oplyser politiet, som videre beretter om, at drengen blev fundet hos en ven af familien.

»Vi er meget glade for at have fundet drengen i god behold og kan berolige borgerne i området. Der er ingen grund til utryghed,« siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker nu sagen for at klarlægge de nærmere omstændigheder.

Af hensyn til efterforskningen har politiet derfor ikke yderligere kommentarer i øjeblikket, oplyses det.