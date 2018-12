I mere end en uge har den 81-årige Bent fra Lyngby nu været forsvundet og meldt savnet.

I den forbindelse offentliggør Nordsjællands Politi nye billeder af den savnede mand i håbet om, at det kan føre til, han bliver fundet.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse torsdag.

Den 81-årige mand har været savnet siden den 5. december, hvor han om eftermiddagen forlod sit hjem på Vintappervej i Lyndby for at gøre et ærinde ved Ulrikkenborg Plads.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Han vendte ikke hjem igen.

De nye billeder af den forsvundne mand blev taget den 5. december klokken 17:06 på Parallelvej nær Ulrikkeborg Plads. Politiet håber, at billederne kan føre til, at Bent bliver fundet igen.

»Jeg håber på, at de nye billeder af Bent og hans påklædning fra den pågældende dag kaster nye tip af sig fra borgere, der har set Bent inden for den seneste uge,« fortæller politikommissær Jørgen Lyster fra Nordsjællands Politi.

Politikredsen har blandt andet ledt efter Bent med hunde og droner - og frivillige borgere har også hjulpet til med at lede efter ham i den forgangne weekend.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Netop borgernes hjælp appellerer Nordsjællands Politi til:

»Vi er meget taknemmelige for, at borgerne hjælper os med at lede efter Bent, og det må de meget gerne fortsætte med – både i det offentlige rum, men også i private skure, udestuer og lignende. Derudover må borgere, der har adgang til videoovervågning, meget gerne kigge den igennem og se, om Bent skulle være på optagelserne,« siger Jørgen Lyster.

Bent beskrives som cirka 170 centimeter høj. Han var iført rød/grå vatteret jakke, rød hue og cowboybukser, da han sidst blev set.

Hvis du har oplysninger, der kan være relevante for sagen, bedes du kontakte Nordsjællands Politi på telefonnummer 114.