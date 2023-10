Den 13-årige pige, der har været forsvundet fra Esbjerg siden søndag, er muligvis set i Tølløse på Sjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tidligt lørdag morgen.

»Vi fik en anmeldelse tidligere på aftenen nede fra Tølløse ved Holbæk om, at hun muligvis var set dernede ved stationen. Og der har vi haft hundepatruljer ude, uden at vi har fundet pigen,« siger Henrik Møller Nielsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi ved ikke med 100 procents sikkerhed, om det er hende, men det passer på hendes signalement,« siger han.

Fra Syd- og Sønderjyllands Politi lyder det, at man har en stærk formodning om, at pigen - den 13-årige Jashmin Solli Nielsen - skal findes i den sjællandske politikreds, samt at hun er i live. Det oplyser Richard Borring, der er vagtchef i den sønderjyske politikreds, tidligt lørdag morgen.

»Vi ønsker stadigvæk at komme i kontakt med hende,« siger han.

Den savnede pige bor på et bosted i Sønderris ved Esbjerg, hvorfra hun blev meldt savnet søndag aften.

»Hun plejer altid at holde kontakt til sin mor, men hun har intet hørt fra hende siden søndag,« fortalte pigens onkel tidligere på ugen til B.T.



»Vi har det meget svært, og min søster sover slet ikke,« sagde onklen videre med henvisning til Jashmins mor.

Jashmin er 160 centimeter høj og almindelig af bygning. Hun har lyst brunt, langt hår og var iført en hvid hættetrøje, sort jakke med pelskrave, jeans og Nike-sko søndag aften.

Politiet bad fredag om offentlighedens hjælp til at finde hende. Her lød det, at personer, der bor eller driver virksomhed i Sønderris i Esbjerg, skulle tjekke deres videoovervågning for at se, om der var noget på optagelserne, som kunne have politiets interesse. Det oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi er meget interesserede i alle optagelser, der kan hjælpe os videre i efterforskningen,« udtalte vicepolitiinspektør Søren Rønnov i den forbindelse.