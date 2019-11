For otte dage siden forsvandt en 44-årige kvinde fra sit hjem i Viby. Siden har ingen set hende.

Nu beder politiet om hjælp til at finde den savnede kvinde.

»Vi har ikke rigtig en formodning om, hvad der kan være sket, så vi er lidt på bar bund,« fortæller vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi til B.T.

Politikredsen sendte fredag aften en efterlysning ud af den savnede kvinde, der ikke er set, siden hun forlod sin bopæl i Viby fredag den 22. november.

Efterlysning af denne 44-årige kvinde, der ikke er set siden hun forlod sin bopæl i Viby fredag den 22. november. Hun er 165-168 cm høj, alm. af bygning, bruger kraftige brune briller. Har man oplysninger i sagen bedes man kontakte Østjyllands politi på tlf. 114. pic.twitter.com/eRs324fGwD — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 29, 2019

Lørdag morgen lyder meldingen dog, at det ikke har ført til nogle henvendelser i sagen.

»Der er desværre ikke noget nyt,« fortæller Morten Hansen og forklarer, at familien er urolige for hende.

»Der er ikke nogen telefon eller noget, vi kan spore, så vi ved ikke lige, hvor vi skal søge efter hende henne.«

Indtil videre har politiet efterlyst den savnede kvinde alle de steder, de kan, og håbet er, at enten en borger eller en patrulje, som er ude for at lede efter hende, får øje på hende.

»Vi håber det bedste, og målet er at finde hende inden længe,« forklarer Morten Hansen.

Den savnede kvinde beskrives som værende mellem 165 til 168 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hun bruger kraftige brune briller.

Hvis du ser kvinden, beder politiet om, at du ringer til telefonnummer 114.