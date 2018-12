To dage før jul udsendte Nordjyllands Politi en eftersøgning af en gravid kvinde og hendes barn.

Ingen af de to er fundet endnu - og nu tyder efterforskningen i sagen på, at kvinden og barnet kan opholde sig på Sjælland.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Ifølge politikommissær Carsten Straszek formoder efterforskerne, at kvinden, der er fra Eritrea, har 'taget ophold på Sjælland med barnet' - formentlig sammen med andre personer fra Eritrea.

Ezwti Ghebrehiwet Tkue Foto: Nordjyllands Politi

Barnet - en pige på halvandet år - har været tvangsanbragt hos en dansk plejefamilie, siden hun var en måned gammel.

Det var i forbindelse med et overvåget besøg med de biologiske forældre på en institution, at kvinden forsvandt sammen med barnet. Barnets far blev anholdt kort efter.

Myndighederne mener ikke, at kvinden er i stand til at tage forsvarligt vare på datteren.

»Derfor opfordrer vi indtrængende kvinden til at melde sig til os,« siger Carsten Straszek.

Elyana Aron Mussie. Foto: Nordjyllands Politi

Han appellerer til, at alle, der har oplysninger i sagen, ringer til politiet på telefonnummer 114.

Den efterlyste kvinde - der hedder Ezwti Ghebrehiwet Tkue - er 25 år og af eritreisk afstamning. Hun beskrives som havende kort mørkt afrohår, men hun benytter parykker. Hun er almindelig til robust af bygning og cirka 168 centimeter høj.

Hun er gravid i sjette måned.

Den efterlyste datter hedder Elyana 'Ellie' Aron Mussie og er halvandet år. Pigen, der som sin mor er af eritreisk afstamning, taler dansk og har mørkt afrohår. Hun er cirka 90 centimeter høj og vejer omkring 11 kilo.

Hun er multiallergiker og er af den grund medicinkrævende.

Da de to forsvandt, var den 25-årige kvinde iført en lysebrun/beige tynd og letvatteret overgangsjakke og løbesko.

Pigen var iført lyslilla strømpebukser, lyslilla langærmet trøje af mærket POMPdeLUX, lyslilla kjole med sølvglimmer af chiffon af mærket POMPdeLUX.

Det er dog ifølge politiet ikke sandsynligt, at de på nuværende tidspunkt er iført det tøj.