I 1995 slog han sit første barns mor ihjel med kniv.

I fredags kvalte han moren til sine to næste børn. Bagefter parterede han liget af ekskonen med en sav.

Sådan ser de uhyggelige hovedlinjer ud for den 51-årige mand, som Østjyllands Politi netop har fået varetægtsfængslet for parteringsdrabet på den 43-årige sosuassistent Freyja Egilsdottir Mogensen fra Malling syd for Aarhus.

Gerningsmanden parterede efter drabet liget i flere dele med en sav og forsøgte at skjule sine spor ved at gemme delene af sin tidligere samlejer af vejen.

Dels indenfor i Freyja Egilsdottir Mogensens villa på Veilgårdsvej i Malling, dels ude i haven, hvor flere ligdele var gravet ned eller forsøgt gravet ned.

Ifølge oplysninger til B.T. var de tidligere ægtefæller nu separeret, og i deres årelange samliv havde den nu 51-årige mand ikke lagt skjul på sin dystre fortid.

Nemlig, at han i november 1995 havde dræbt den 20-årige mor til hans dengang toårige søn, efter at parret var gået fra hinanden.

Den unge mor blev dræbt med 18 knivstik i sin lejlighed i Odder – få kilometer fra det parcelhuskvarter, hvor hans næste ekskone nu er blevet myrdet og parteret.

Her bliver liget af den nu 51-årige anholdtes første ekskone kørt væk, efter at den 20-årige kvinde i november 1995 blev dræbt af knivstik i sin lejlighed i Odder. Vis mere Her bliver liget af den nu 51-årige anholdtes første ekskone kørt væk, efter at den 20-årige kvinde i november 1995 blev dræbt af knivstik i sin lejlighed i Odder.

På det tidspunkt var retspraksis, at drab på en samlever gav 'rabat' i forhold til andre drab, og ved en tilståelsessag året efter kom knivdrabet på ekskonen til at koste gerningsmanden 10 års fængsel mod de 12 års fængsel, som normalt er udgangspunktet for straffen i drabssager.

Ikke alene hans nye samlever, men også omgangskredsen i øvrigt var helt klar over hans fortid som kvindemorder.

»Han var faktisk en rar fyr, der er kommet i vores hjem i mange år. Jeg har altid opfattet ham som en god dreng, selv om jeg godt kendte hans fortid. Alligevel var det selvfølgelig ret chokerende at finde ud af, at det var ham, der nu er blevet anholdt i sagen fra Malling,« fortæller en bekendt til B.T.

»Han lagde ikke skjul på, at han før havde siddet i fængsel for det gamle drab. Det var han åben omkring, og hans nye kone vidste det også, da de blev gift. Han spillede med åbne kort over for hende,« tilføjer den bekendte.

Den dræbte kvindes hjem, hvor hun boede med sine to små børn, er også gerningsstedet i den tragiske sag. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Den dræbte kvindes hjem, hvor hun boede med sine to små børn, er også gerningsstedet i den tragiske sag. Foto: Jens Anton Havskov

Ifølge en anden ven kan drabet meget vel bunde i jalousi.

»Efter deres brud var hun begyndt at træne sig i form og være aktiv på datingsider, mens han drak mere og mere. Normalt var han en stille type, men når han havde fået noget at drikke, kunne det ændre sig,« siger han til B.T.

Den 43-årige Freyja Egilsdottir Mogensen blev sidst set torsdag aften klokken 23.30, da hun fik fri fra arbejde. Hun arbejdede som sosu-assistent på plejehjemmet Stenslundcentret i Odder, hvor en vagtplanlægger lørdag modtog en sygemelding på sms fra hendes mobiltelefon, hvor den 43-årige angiveligt meldte sig syg.

Den 51-årige tidligere samlever meldte hende tirsdag morgen savnet til politiet, men en række omstændigheder vakte straks politiets mistanke mod ham, og han blev hurtigt anholdt – sigtet for drabet på sine små børns mor.

På Freyja Egilsdottir Mogensens arbejdsplads, Stenslundcentret i Odder, gik flaget på halv stang, efter nyheden om sosuassistentens død blev kendt. Kollegerne er i chok efter det bestialske drab på den vellidte kvinde. Foto: Foto: Jens Anton Havskov Vis mere På Freyja Egilsdottir Mogensens arbejdsplads, Stenslundcentret i Odder, gik flaget på halv stang, efter nyheden om sosuassistentens død blev kendt. Kollegerne er i chok efter det bestialske drab på den vellidte kvinde. Foto: Foto: Jens Anton Havskov

Tirsdag aften fandt politiet flere ligdele, som var forsøgt skjult i og omkring den 43-årige kvindes hus i Malling.

I et grundlovsforhør onsdag for lukkede døre erkendte han, at han havde dræbt sin tidligere samlever, og blev varetægtsfængslet for foreløbig fire uger. Ifølge politiets mistanke blev hun dræbt allerede fredag morgen eller formiddag.

Freyja Egilsdottir Mogensen, som har islandsk baggrund, efterlader sig to mindreårige børn – en dreng og en pige.