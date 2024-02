Onsdag gik Frodo Mikkelsen fra sit hjem i Østerild nordøst for Thisted uden telefon og hævekort. Dagen efter blev han efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

Men han er stadig ikke fundet – og nu udtrykker politiet bekymring.

»Ja, vi er bekymrede,« lyder det fra politiets vagtchef tidlig fredag morgen.

Torsdag oplyste politiet til B.T., at bekymringen over Frodo Mikkelsens helbred skyldes, at han »har været til læge og udtrykt lidt livslede«.

I efterlysningen på det sociale medie X lod politiet da også forstå, at den 49-årige mands familie er »bekymret for hans helbred«.

Torsdag satte Midt- og Vestjyllands Politi en større eftersøgning i gang, men uden held.

»Vi ledte efter ham med helikopter og hundepatruljer,« fortæller vagtchefen.

Natten til fredag har eftersøgningen været sat på pause, men politiet vil genoptage den, når det bliver lyst.

Frodo Mikkelsen er ikke set siden onsdag. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Frodo Mikkelsen er ikke set siden onsdag. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Eftersøgningsarbejdet er udfordret af, at Frodo Mikkelsen ikke medbragte sin telefon og sit hævekort, idet begge dele kan spores ved brug.

Den savnede mand forlod torsdag sit hjem på Gamle Aalborgvej i Østerild, nordøst for Thisted.

Politiet har delt følgende signalement af Frodo Mikkelsen:

Kraftig af bygning

182 centimeter høj

Skaldet

Han er muligvis iført blå jeans og en koksgrå fleecejakke

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 1-1-4.