Jyllandsvej ved Brande er her til morgen spærret ved en viadukt.

Årsagen er, at en varevogn, der var lidt for høj til at passere igennem den, har sat sig fast på stedet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter:

»Jyllandsvej spærret ved viadukt, hvor jernbanen bliver ført over vejen,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»En varebil var for høj ved gennemkørsel, og varekassen blev revet af og har kilet sig fast.«

Der er ikke sket nogen personskade i forbindelse med uheldet.

»Tidshorisont ukendt. Politiet har ikke yderlige til dette,« lyder det fra politikredsen.

B.T. følger sagen.