»Pusher Street vil få sin afslutning.«

Så kontant lød meldingen på politiets pressemøde mandag eftermiddag.

Udmeldingen kommer efter, at politiet mandag morgen offentliggjorde et konfliktnotat, hvori det lyder, at der er konflikt mellem rockerklubben Hells Angels og den forbudte LTF-bande.

På pressemødet oplyste chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi, at der i den forbindelse nu vil blive oprettet to visitationszoner.

Det sker i kølvandet på drabet på Christiania lørdag, hvor et 30-årig HA-prøvemedlem blev dræbt og fire andre – umiddelbart tilfældige ofre – såret.

Et af ofrene er fortsat hårdt såret.

Den ene zone dækker Christiania og et område af Amager, mens den anden dækker et område af Nørrebro og Nordvest.

Begge træder i kraft mandag og fortsætter frem til 12. september klokken 18.00.

»Vi vil ikke acceptere de afstumpede handlinger, der udspringer af denne konflikt. Nu skruer vi op for vores tilstedeværelse,« lød det på pressemødet.

Genlæs hvad der kom frem under pressemødet herunder: