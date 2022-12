Lyt til artiklen

En konflikt mellem Fun Art Blokhus og Jammerbugt Kommune er eskaleret i en sådan grad, at kommunen nu har politianmeldt etablissementet.

Det skriver Nordjyske.

Michael Krogsgaard (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, fortæller, at man har givet Fun Art Blokhus mulighed for at slippe for en politianmeldelse.

»Som kommunal myndighed har vi givet Fun Art et påbud, som vi skal, når vi konstaterer, at der er forhold, der ikke er lovlige.«

»Men de påbud er imidlertid ikke blevet efterlevet, og derfor har næste skridt været en politianmeldelse,« siger han.

Fun Art Blokhus er en park, hvor man kan spille forskellige former for golf, heriblandt minigolf, discgolf og fodboldgolf.

Sagen begynder 4. november, hvor medarbejdere fra kommunen besigtigede Fun Art Blokhus og kunne konstatere, at man var i gang med et ulovligt byggeri.

Derudover stod det klart, at en gammel staldbygning var lavet om til restaurant uden tilladelse, og at man derfor ulovligt drev restaurantvirksomhed.

Michael Krogsgaard fortæller dog, at man fra kommunens side vil forsøge at gøre det muligt, at Fun Art Blokhus kan drive en mindre café, indtil man har fået de rette tilladelser.

Nordjyske har kontaktet ejerne af Fun Art, som ikke ønsker at kommentere historien.