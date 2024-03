Siden det i begyndelsen af februar kom frem, at politiet havde foretaget en anholdelse af en mand i den mere end tre årtier gamle sag om drabet på Hanne With, har politiet modtaget flere henvendelser.

Og det er noget, der fortsætter.

Det fortæller Brian Belling, der er chef for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, i TV 2s krimimagasin 'Skyggesiden'.

»Vi har fået 34 henvendelser, siden vi var ude og fortælle om den her anholdelse,« siger han.

Dog er det ikke lykkedes politiet at få kontakt til det anonyme vidne, som man har efterlyst, forklarer han.

Vidnet ringede ind til politiet i november 1991 og fortalte, at han arbejdede på et slagteri i Lemvig, og at han havde arbejdet sammen med en person, som han mente, havde begået drabet på Hanne With.

»Det vidne må have en viden. For når vi kæder det, der er sagt dengang, sammen med den mand, som vi nu har anholdt, så må der være en viden, som ikke bare er tilfældig,« har Brian Belling tidligere udtalt med henvisning til, at den anholdte mand i sagen arbejdede på netop et slagteri.

Den 23-årige Hanne With blev fundet dræbt i en blodpøl i sin lejlighed i Fensmarkgade på Nørrebro i København nytårsnat 1990.

Det var hendes kæreste, som fandt hende.

I februar kunne politiet foretage en anholdelse af en 53-årig mand i sagen – blandet andet på baggrund af en såkaldt slægtskabssøgning i politiets dna-register.

Politiet anholdt den 53-årige slagter på hans arbejdsplads og sigtede ham for det drab.

Han nægter sig skyldig.

Siden anholdelsen og politiets appel til borgere om at række ud, hvis man har information i sagen, har man fået en del henvendelser.

Den 8. februar lød det, at man havde fået 17 henvendelser vedrørende den 34 år gamle drabssag, mens man senere kunne oplyse, at man havde modtaget 25 henvendelser.

Det tal er så nu steget til 34.

Den anholdte sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.